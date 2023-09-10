"مجزرة" قتلت العشرات.. الجيش السوداني ينفي استهداف المدنيين

نفى الجيش السوداني، الأحد، اتهامات قوات الدعم السريع بتوجيه ضربة استهدفت مدنيين بمنطقة مايو، جنوب الخرطوم.



وقال الناطق باسم القوات المسلحة، في بيان، إن "الجيش يوجه ضرباته على تجمعات وحشود ومواقع وارتكازات الدعم السريع كأهداف عسكرية مشروعة، مع تقيده التام بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك كجيش محترف وبمنأى عن مواطنينا الأبرياء والاعيان المدنية والمحمية".

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وكانت لجنة المقاومة المحلية، وهي مجموعة شعبية تنشط في تقديم الدعم للسكان تشكلت بعد ثورة ديسمبر 2018، قد ذكرت أنه في حوالي الساعة 07:15 (05:15 بتوقيت غرينتش)، قصف الطيران الحربي منطقة سوق قورو".



وأضافت: "ارتفع عدد ضحايا مجزرة سوق قورو بمنطقة مايو إلى 40 قتيلا".



واتهمت قوات الدعم السريع، الجيش، بتنفيذ عمليات قصف جوي على السكان بحي مايو جنوب العاصمة، كما اتهمت الجيش بتنفيذ هجمات جوية على مناطق الحاج يوسف الوحدة شرق النيل مربعي 7 و 10، مساء السبت، مما أدى إلى مقتل مدنيين.



ومنذ اندلاعه في 15 نيسان الماضي، حصد النزاع بين الجيش السوداني بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" نحو 7500 قتيل، وفق أحدث أرقام لمنظمة "أكليد" غير الحكومية، التي ترجح، كما غيرها من المصادر الطبية والميدانية، أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى، خصوصا في ظل انقطاع الاتصالات في عدة مناطق، ورفض طرفي القتال إعلان خسائرهما.

واضطر نحو 5 ملايين شخص من إجمالي عدد سكان البلاد، المقدر بنحو 48 مليون نسمة، إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان، أو العبور إلى دول الجوار، خصوصا مصر وتشاد، وفق الأمم المتحدة.



وتركزت المعارك في الخرطوم ومحيطها، وإقليم دارفور في غرب البلاد، مع تواصل النزاع بين الحليفين السابقين، البرهان وحميدتي، من دون أفق للحل.

ومنذ بدء الاشتباكات، لم يحقق أي من الطرفين تقدما ميدانيا مهما على حساب الآخر. وتسيطر قوات الدعم على أحياء سكنية في العاصمة، ويلجأ الجيش في مواجهتها إلى سلاح الطيران والقصف المدفعي. (الحرة)