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عربي-دولي

"سأذهب إلى الفراش"... بايدن ينهي مؤتمرا صحافيا لأنه يريد النوم (فيديو)

Lebanon 24
10-09-2023 | 13:20
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أنهى الرئيس الأميركي، جو بايدن، مؤتمرا صحافيا في العاصمة الفيتنامية هانوي، قائلا للصحفيين أنه ذاهب إلى الفراش للنوم.
 
وقال بايدن: "سأقول لكم هذا، لا أعرف ماذا عنكم، لكنني سأذهب إلى الفراش".
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ومع ذلك، استمر الصحفيون في توجيه الأسئلة للرئيس الأميركي، وكان أحدها يتعلق بلقائه مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ.


وقال بايدن إنه تحدث مع الممثل الصيني بشأن الاستقرار.
 
 
وأخطأ بايدن بالقول إنهم تحدثوا عن حصول دول العالم الثالث على التغيير، ولكنه صحح خطأه، وقال إنهم تحدثوا عن حصول دول نصف الكرة الأرضية الجنوبي على التغيير. (RT)
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