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عربي-دولي

مأساة تضرب سوقاً شعبية في الخرطوم.. ومستشفى يفيض بالجثث

Lebanon 24
10-09-2023 | 13:43
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صدمة جديدة عاشتها العاصمة السودانية الخرطوم، ضمن سلسلة المآسي التي قوضت البلاد منذ 5 أشهر من الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

فقد تعرضت سوق شعبية بمنطقة مايو جنوب الخرطوم إلى غارات جوية، ما أسفر عن مقتل 40 شخصاً، وفق ما أعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام اليوم الأحد.
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وقال الناطق باسم الغرفة إن عدد ضحايا مجزرة "سوق قورو" بمنطقة مايو ارتفع إلى 40 قتيلا.

كما أوضح أن حالات الإصابات لا تزال تتوافد إلى مستشفى بشائر التي تعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية ومعينات العمل، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي (AWP). وتابع قائلا إن المستشفى استقبل 4 حالات وفاة دفعة واحدة ثم ارتفع العدد إلى 11 ثم إلى 23 و30 حالة وفاة إلى أن بلغت مجمل الوفيات 40 حالة.

مزيد من الإصابات
إلى ذلك، توقع أن تصل المزيد من حالات الإصابات إلى المستشفى بسبب الضربات الجوية الكبيرة التي تعرضت لها المنطقة.

بدورها، أوضحت "لجنة المقاومة" المحلية أنه "حوالي الساعة 07,15 (05,15 ت.غ)، قصف الطيران الحربي منطقة سوق قورو"، مشيرة إلى أن عشرات الجرحى وصلوا إلى مستشفى البشائر.
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