Advertisement

عربي-دولي

ارتفاع أعداد ضحايا زلزال المغرب.. وإقليم الحوز يحصد الحصة الأكبر

Lebanon 24
10-09-2023 | 13:57
A-
A+
Doc-P-1106103-638299763288642364.jpeg
Doc-P-1106103-638299763288642364.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الداخلية المغربية، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد، ليل الجمعة السبت.

وذكرت الداخلية المغربية في بيان: "بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2122 شخصا، وعدد الجرحى 2421".
Advertisement

وتفصيلا، ذكرت الوزارة توزيع الوفيات حسب الأقاليم المغربية:
1351 بإقليم الحوز.
492 بإقليم تارودانت.
201 بإقليم شيشاوة.
17 بعمالة مراكش.
ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم: ورززات، أزيلال، أغادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية، تنغير.

وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنتها السلطات ليل السبت الأحد أشارت إلى تسجيل 2012 قتيلا و2059 مصابا.

وهذا يعني أن الحصيلة ارتفعت 100 ضحية خلال الساعات الأخيرة، أما المصابون فقد زاد عددهم بـ400 شخص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2023-09-10
16:42 | 2023-09-10
16:24 | 2023-09-10
16:22 | 2023-09-10
16:00 | 2023-09-10
15:21 | 2023-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24