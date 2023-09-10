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عربي-دولي

المغرب: سنقوم بكل ما يلزم لإعادة إعمار ما دمره الزلزال

Lebanon 24
10-09-2023 | 16:22
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فيما لا يزال المغرب تحت صدمة الزلزال الأعنف من نوعه، أكدت الحكومة أنها ستقوم بكل ما يلزم لإعادة إعمار ما دمره الزلزال.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال مؤتمر صحافي مساء الأحد: "سنوفر النفقات اللازمة لإغاثة المتضررين من الزلزال".
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كما أضاف: "نرحب بكل المبادرات التضامنية من مختلف أنحاء العالم".

4 عروض مساعدة
بدورها أعلنت وزارة الداخلية أن المغرب قرر الاستجابة لأربعة عروض مساعدة قدمتها كل من بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر.

وقالت في بيان مساء الأحد إن "السلطات المغربية استجابت في هذه المرحلة بالذات، لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ"، وفق فرانس برس.
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