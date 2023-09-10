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عربي-دولي

الجيش الأوكراني يعلن إحراز تقدم في دونيتسك وجنوب البلاد

Lebanon 24
10-09-2023 | 16:24
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أعلن مسؤولون عسكريون في أوكرانيا، الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية حققت مكاسب في أنحاء مختلفة من منطقة دونيتسك شرق البلاد، والتي أصبحت نقطة محورية للهجوم الروسي المستمر منذ 18 شهراً، كما أحرزت تقدماً أيضاً في الجنوب.
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وقال فيتالي باراباش، رئيس الإدارة العسكرية المحلية، إن "القوات الأوكرانية قرب مدينة أفدييفكا الواقعة على خط المواجهة استغلت تركيز القوات الروسية على قطاع واحد، وتقدمت وسيطرت على جزء من قرية أوبيتني جنوبي المدينة".

وأضاف في حديث للتلفزيون الأوكراني: "في رأيي هذا أمر مهم جداً.. لكي أكون صريحاً، العدو أغفل هذا الاتجاه الجنوبي قليلاً". ووصف التقدم بأنه "عملية هجوم خاطف".
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