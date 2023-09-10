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عربي-دولي

حادث قطار في إسبانيا.. أربعة أشخاص لقوا حتفهم

Lebanon 24
10-09-2023 | 19:19
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قالت خدمات الطوارئ في إسانيا إن أربعة على الأقل لقوا حتفهم عندما صدمهم قطار قرب برشلونة وهم يحاولون عبور قضبان السكك الحديدية.
وذكرت الشركة الحكومية المشغلة للسكك الحديدية أن الحادث وقع في الساعة 8.22 مساء بالتوقيت المحلي في مونتميلو قرب برشلونة عندما عبر سبعة القضبان في موقع ممنوع.
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وقالت خدمات الطوارئ إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في مكان حادث القطار ولفظ رابع أنفاسه الأخيرة في المستشفى في وقت لاحق بعد توقف القلب والجهاز التنفسي.
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