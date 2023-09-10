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عربي-دولي
هزّة أرضية بقوّة 4.8 ريختر تضرب كركوك
Lebanon 24
10-09-2023
|
18:42
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ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 ريختر محافظة كركوك في العراق.
وقد طلبت السلطات الأمنية من السكان البقاء في الشوارع لفترة قبل العودة إلى المنازل.
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