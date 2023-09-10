Advertisement

عربي-دولي

هزّة أرضية بقوّة 4.8 ريختر تضرب كركوك

Lebanon 24
10-09-2023 | 18:42
A-
A+
Doc-P-1106154-638299935243633019.jpg
Doc-P-1106154-638299935243633019.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 ريختر محافظة كركوك في العراق.
وقد طلبت السلطات الأمنية من السكان البقاء في الشوارع لفترة قبل العودة إلى المنازل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هزّات أرضية ضربت بعض مدن العراق
lebanon 24
11/09/2023 03:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرف على أبرز الأجهزة الإلكترونية التي تساعدك في النوم بشكل أفضل
lebanon 24
11/09/2023 03:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مع عودة الدراسة.. نصائح لتعزيز الإنتاجية باستخدام أجهزة Galaxy Tab S9
lebanon 24
11/09/2023 03:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 77 كم جنوب غرب مراكش
lebanon 24
11/09/2023 03:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24

هزة

العراق

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:19 | 2023-09-10
18:24 | 2023-09-10
18:08 | 2023-09-10
16:57 | 2023-09-10
16:42 | 2023-09-10
16:24 | 2023-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24