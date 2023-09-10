روسيا تعترض مسيّرتين أوكرانيتين على الحدود مع أوكرانيا

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أكدت روسيا إسقاط طائرتين أوكرانيّتين بلا طيّار فوق منطقة بيلغورود على الحدود مع أوكرانيا، من دون أن يتسبّب ذلك في إصابات.وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة على تلغرام أنّ "أنظمة الدفاع الجوّي المُناوبة دمّرت طائرتين بلا طيّار فوق أراضي منطقة بيلغورود (الاثنين) نحو الساعة 01,20 بتوقيت موسكو (22,20 ت غ أمس الأحد)".من جهته قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام إنّ "نظامنا الدفاعي عمل في منطقة ياكوفليفسكي الحضريّة: أسقِطت طائرتان بلا طيّار. لا يوجد ضحايا"، مضيفا أن الحطام سقط على طريق قرب مبنى سكني.وتقع منطقة بيلغورود في غرب روسيا على الحدود مع خاركيف على الجانب الأوكراني.(سكاي نيوز)