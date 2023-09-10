Advertisement

عربي-دولي

"هزيمة وانتصار".. عقيد بريطاني متقاعد: بوتين أذل الغرب والناتو بخطوة واحدة

Lebanon 24
10-09-2023 | 23:45
A-
A+
Doc-P-1106185-638300117328152595.jpg
Doc-P-1106185-638300117328152595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد العقيد البريطاني المتقاعد ريتشارد كيمب أن احتفاظ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمناطق الروسية الجديدة من شأنه أن يؤدي إلى إذلال الغرب.

وكتب كيمب في مقال لصحيفة "التيلغراف": "من الواضح أن هذا سيكون كارثة بالنسبة لأوكرانيا، وهزيمة لحلف "الناتو". وبالنسبة لبوتين، سيكون انتصارا".
Advertisement

وأشار إلى أن الحفاظ على المناطق الـ4 الجديدة في روسيا سوف يغلق إلى الأبد طريق أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، وسوف يضطر "الغرب المذلول" إلى اللجوء إلى استراتيجية الحد من الضرر.

وأدلى الناخبون الروس بأصواتهم في جميع أقاليم روسيا بالانتخابات المحلية، فيما يعرف بيوم التصويت الموحد.

وتشارك هذا العام في الانتخابات للمرة الأولى أربع مناطق جديدة انضمت إلى روسيا وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه.

وأعلن المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يجب أن يخضع لحراسة مستمرة بسبب المخاوف على حياته. مشيرا إلى أن هناك الكثير من المناقشات في القوات الأوكرانية حول التخلص من زيلينسكي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:12 | 2023-09-11
01:02 | 2023-09-11
00:46 | 2023-09-11
00:39 | 2023-09-11
00:37 | 2023-09-11
00:30 | 2023-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24