لافروف عن اقتراحات غوتيريش بشأن اتفاق الحبوب: يتم استغلاله

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انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اقتراحات قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أجل إحياء اتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، باعتبارها "غير واقعية".وقال لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي إن قراءة الخطاب تعطي انطباعاً بأن غوتيرش يتم استغلاله من طرف معني بالأمر.وكان الوزير الروسي يشير إلى خطاب، يقترح فيه الأمين العام للمنظمة الدولية، بإعادة تفعيل الاتفاق الذي ألغاه الرئيس فلاديمير بوتين، والذي اشتكى من أن العقوبات حالت دون تصدير منتجات بلاده.وفي خطاب، يوم الجمعة الماضي، اقترح غوتيريش على لافروف إمكانية إعادة ربط موسكو بنظام الدفع الدولي "سويفت" بإنشاء شركة تابعة للبنك الزراعي الروسي من أجل مدفوعات محددة.واحتج لافروف على أن غوتيريش كان يقترح ربط فرع البنك الروسي المملوك للدولة في لوكمسمبورغ بنظام "سويفت".وقال لافروف إن "هذا الفرع لا يمتلك ترخيصاً للعمليات المصرفية.. وسيتم إغلاقه"، مضيفاً أن الاندماج المتوقع لشركة "لويدز" للتأمين يترك أسئلة بلا إجابات.وأعاد لافروف التأكيد أن روسيا مستعدة لإعادة العمل بالاتفاق إذا تم تلبية طلباتها.ويتضمن خطاب غوتيريش 3 اقتراحات لتسهيل الصادرات الروسية، كما يتطرق إلى فك تجميد أصول مجمدة لشركات أسمدة في أوروبا، والسماح للسفن الروسية بالوصول إلى موانئ أوروبية، بما يكشف بشكل غير مباشر أن الأمم المتحدة تعمل مع الاتحاد الأوروبي لتقديم هذه التنازلات.