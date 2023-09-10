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عربي-دولي

صورة لسفن ألقتها الأمواج على الساحل المغربي... منشور مضلل؟

Lebanon 24
10-09-2023 | 23:54
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عد ساعات على الزلزال القوي الذي ضرب المغرب ليل الجمعة متسبباً بمقتل 2122 شخصاً على الأقل وبأضرار جسيمة، انتشرت على صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية صورة قيل إنها تُظهر سفناً ألقتها الأمواج على الساحل بسبب قوة اهتزاز الأرض.
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وتظهر في الصورة سفن اجتاحت اليابسة واستقرت بين مبان وسط دمار وركام، وفق فرانس برس.

فيما جاء بالتعليقات المرافقة ما يوحي أو يدعي صراحة أن الصورة مأخوذة في المغرب عقب الزلزال العنيف.


وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا أقوى زلزال يضرب البلاد. غير أنه لم يصدر أي خبر عن موجات مد اجتاحت أياً من السواحل المغربية حتى الآن.

ما حقيقة الصورة؟
 
أرشد التفتيش عن الصورة على محركات البحث إلى أنها منشورة عام 2011، ما ينفي أن تكون مصورة في المغرب، مثلما ادّعت المنشورات أو أوحت.
 
 

فقد نُشرت الصورة في الثاني عشر من مارس 2011 على موقع وكالة "أسوشيتد برس". وأوضح موقع الوكالة أن الصورة التُقطت بمنطقة مياغي في اليابان بعد الزلزال الشهير وموجات المد البحري (تسونامي) المدمرة التي تلته.

وآنذاك، وتحديداً في 11 مارس من ذاك العام، دُمرت محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية عقب الزلزال وموجات المد البحري. وأسفر الحادث عن مقتل 18 ألف شخص. (العربية)
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