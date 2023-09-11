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عربي-دولي

زلزال المغرب يخفي قرية تينزرت نهائياً!

Lebanon 24
11-09-2023 | 00:06
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عملت السلطات المغربية على تقييم وحصر الأضرار في المناطق التي تأثرت بأعنف زلزال ضرب البلاد منذ قرن، حيث تبين أن هناك عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال اختفت نهائيا.

ومن بين تلك المناطق، قرية "تينزرت"، وهي بلدة مغربية تقع داخل النفود الترابي بإقليم كليميم وسط المملكة.
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وتنتمي القرية لمشيخة إدولكان التي تضم 4 دواوير، وهي دوار بويعلى، دوار إدبولحسن، دوار أغادير إدران، ودوار تيخابرين.

إلا أن حجم الدمار الذي ألم بها نتيجة الزلزال قد ألغى كل هذه المعالم، بحسب جولة لـ"العربية" التي رصدت أن القرية اختفت تماماً وتحولت إلى كومة من ركام بفعل الزلزال.

يأتي هذا في حين ينتظر المغاربة انتشار فرق الإنقاذ الأجنبية على الأرض، تزامنا مع نصب الخيام في الأطلس الكبير حيث دمرت قرى بكاملها جراء الزلزال.

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