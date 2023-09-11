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عربي-دولي

بعد أن ظهر بقميص الفريق.. نادي الرجاء يتكفل بطفل يتيم فقد والديه في زالزال المغرب

Lebanon 24
11-09-2023 | 00:11
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في لفتة وصفها عشاق الفريق بالإنسانية، أعلن نادي الرجاء المغربي عن تقديم دعم مادي ومعنوي لطفل فقد والديه في الزالزال الذي ضرب عدة مناطق من المملكة، وأودى بحياة أكثر من ألفي شخص.

وأوضح موقع "لوسيت إنفو"المغربي، أن رئيس نادي الرجاء، محمد بودريقة، قرر دعم ذلك الطفل الذي ظهر في مقطع مصور وهو يرتدي قميص الفريق.
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وقال الموقع إن الحملة القوية التي قادتها صفحات لعشاق النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، أعطت أكلها، إذ "وافق رئيس الرجاء على تسجيل الطفل اليتيم بأكاديمية الرجاء، ومساعدته على متابعة دراسته".


وأشار الموقع إلى أن جهات من نادي الرجاء تحاول أيضا "الوصول إلى الطفل مباشرة، لدعمه ورسم البهجة على محياه، بعد وضعه الصعب".

ويعد نادي الرجاء القطب الثاني لكرة القدم البلاد مع نادي الوداد البيضاوي، ويحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء المغرب.
 
أعرب العديد من قادة وزعماء العالم عن تعاطفهم وتعازيهم في أعقاب الزلزال العنيف الذي هز مناطق عدة في المغرب، في وقت متأخر من يوم الجمعة، وأودى بحياة 296 شخصا على الأقل وتدمير عدد من المباني، بالإضافة إلى دفع سكان المدن الكبرى للفرار من منازلهم، وهم في حالة من الذعر. 
من جانب آخر، انضم فريق، المغرب الفاسي، لكرة القدم، إلى حملة التبرع بالدعم التي تمت الدعوة إليها في وقت سابق.

وظهر  لاعبو الفريق في مركز التحاقن بالدم في بمدينة فاس، للانخراط في عملية التبرع بالدعم. (الحرة)
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