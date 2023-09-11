27
o
بيروت
29
o
طرابلس
32
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
13
o
بشري
27
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
3 هزات أرضية تضرب العراق.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
11-09-2023
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت هيئة الرصد الزلزالي في العراق، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 3 هزات أرضية في محافظتي دهوك وكركوك، شمال ووسط العراق.
وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة لوزارة النقل العراقية، في بيان أن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث 3 هزات أرضية فجر اليوم الاثنين في محافظتي دهوك وكركوك بدرجات متفاوتة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
Advertisement
ودعت الهيئة المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".
وبحسب هيئة الرصد الزلزالي العراقية، بلغت قوة الهزة الأولى 4.7 درجات، ومركزها على بعد 20 كيلومترا شمال شرق طوزخرماتو في محافظة كركوك.
وأما الهزة الأرضية الثانية فبلغت قوتها 4.6 درجات ووقعت في محافظة دهوك قرب الحدود العراقية التركية، في حين وقعت الثالثة بالقرب من الهزة السابقة وفي المحافظة ذاتها، وبلغت قوتها 3.1 درجات.(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لافتات تنديد في الاشرفية والبلدية تزيلها
Lebanon 24
لافتات تنديد في الاشرفية والبلدية تزيلها
01:45 | 2023-09-10
10/09/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك بالمايوه.. والجمهور: "عيب يا ست عليا" (صور)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك بالمايوه.. والجمهور: "عيب يا ست عليا" (صور)
01:49 | 2023-09-10
10/09/2023 01:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريا فارس تطل بالابيض قبل أن تزف لعريسها ويليام نون.. ورسالة مؤثرة الى شقيقتها سحر (فيديو)
Lebanon 24
ماريا فارس تطل بالابيض قبل أن تزف لعريسها ويليام نون.. ورسالة مؤثرة الى شقيقتها سحر (فيديو)
07:21 | 2023-09-10
10/09/2023 07:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنقلاب كبير" ضدّ "فتح" في عين الحلوة.. هكذا أصبحت "معركة المُخيّم"!
Lebanon 24
"إنقلاب كبير" ضدّ "فتح" في عين الحلوة.. هكذا أصبحت "معركة المُخيّم"!
03:00 | 2023-09-10
10/09/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة للبنانيين... "أسواق بيروت" ستستعيد رونقها مجددًا
Lebanon 24
بشرى سارّة للبنانيين... "أسواق بيروت" ستستعيد رونقها مجددًا
02:30 | 2023-09-10
10/09/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:12 | 2023-09-11
"هبوط حاد في الدورة الدموية"... داخلية مصر توضح حقيقة وفاة نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل
01:02 | 2023-09-11
فيديوهات توثق "الشهامة"... شاهدوا كيف تكاتف المغاربة في كارثة الزلزال
00:46 | 2023-09-11
بعد مشاجرة بين عسكريين بالقوات الخاصة... الداخلية الكويتية تعتقل المتهم الهارب
00:39 | 2023-09-11
غرق مدينتين مصريتين... مخاوف من الإعصار "دانيال" وهذا ما كشفه الخبراء!
00:37 | 2023-09-11
عالم عراقي يحذر من حدوث زلازل جديدة في هذه الدول العربية (فيديو)
00:25 | 2023-09-11
في هجوم يعد الأكثر دموية.. تبادل الاتهامات بين الجيش السوداني والدعم بسبب "سوق قورو"
فيديو
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
11/09/2023 08:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
11/09/2023 08:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
11/09/2023 08:20:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24