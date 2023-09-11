غرق مدينتين مصريتين... مخاوف من الإعصار "دانيال" وهذا ما كشفه الخبراء!

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بعدما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من عدم استقرار الأحوال الجوية لمدة 48 ساعة قادمة، بسبب اقتراب إعصار "دانيال" من السواحل الشمالية، من المقرر أن تبدأ العاصفة على غرب البلاد وتمتد إلى مناطق من الشمال يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى أمطار رعدية على فترات متقطعة.أمام هذه التغييرات المناخية، تداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعي احتمالات تعرض الإسكندرية أو مطروح للغرق بسبب العاصفة.إلا أن خبراء الأرصاد الجوية نفوا الأمر تماماً، مشددين على أن هناك فرص لسقوط الأمطار المتوسطة والتى تصل إلى غزيرة بعض الأوقات والرعدية على فترات متقطعة، لا أكثر.فقد كشفت خرائط الطقس عن فرص سقوط الأمطار على الإسكندرية ومطروح وسيوة، مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.كما توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تصل الأمطار القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، وسط نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.وأوضحوا أنه في الوقت الذي كان فيه من المفترض أن يلفظ الإعصار دانيال أنفاسه الأخيرة عند وصوله شرق ليبيا بعد رحلة طويلة، بدأت من غرب تركيا واليونان وبلغاريا وجنوب ايطاليا ثم غرب ووسط ليبيا، يأتيه إمداد من الهواء البارد من منخفض جوى متمركز شرق البحر الأسود وهو ما يعمل على زيادة قوة المنخفض بشكل ملحوظ وتحوله إلى عاصفة متوسطية شرق ليبيا.لكن هذا لا يمنع أن هناك أمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق من مصر.ويرى عدد من خبراء الأرصاد أن الكوارث التي خلفها إعصار دانيال يؤكد أنه أقوى وأخطر من عاصفة التنين.