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عربي-دولي

فيديوهات توثق "الشهامة"... شاهدوا كيف تكاتف المغاربة في كارثة الزلزال

Lebanon 24
11-09-2023 | 01:02
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بعد الزلزال الكارثي الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة السبت، أظهر مغاربة تكاتفا واسع النطاق لمساعدة المتضررين من هذه المأساة.
 
 
وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيف سارع مواطنون لنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية، من مواد غذائية وبطانيات وغيرها من الأشياء الضرورية التي يحتاجها المنكوبون بشدة.
 
 
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وفي انتظار انتشار فرق الإنقاذ الأجنبية على الأرض، بدأت السلطات المغربية بنصب الخيام في الأطلس الكبير، حيث دُمرت قرى بكاملها جراء الزلزال.
 
 
 
كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى تحرك الجيش المغربي لتقديم كافة أشكال المساعدة لآلاف المتضررين من الزلزال ،الذي جاء بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وفق المركز الوطني للبحث العلمي والتقني المغربي.
 
 
وبجانب السلطات المغربية، تواجد مواطنون عاديون في المناطق المتضررة لتقديم الاستجابة الأساسية، لما وصف بأنه أقوى زلزال تتعرض له المملكة الواقعة شمال أفريقيا منذ أكثر من قرن.
 
 



ومن فرنسا إلى الولايات المتحدة فإسرائيل، عرضت عدة دول مساعداتها على المغرب المتضرر من الزلزال الذي خلف ما لا يقل عن 2122 قتيلا.
 
 
وقرر المغرب الاستجابة لأربعة عروض مساعدة، قدمتها إسبانيا وبريطانيا والإمارات وقطر، لمواجهة تداعيات الزلزال، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، مساء الأحد.
 
 
وسجلت أكبر حصيلة للضحايا في إقليم الحوز (1351) جنوب مراكش حيث تم تحديد بؤرة الزلزال، وفق ما أعلنت الوزارة ذاتها خلال وقت سابق عصر الأحد.
 
 

ويمتد هذا الإقليم في معظمه على جبال الأطلس الكبير، محتضنا العديد من القرى النائية في الغالب، وسط تضاريس وعرة، ومعظم بيوته تقليدية لا يمكنها مقاومة الهزات الأرضية.
 
 
وتضررت أكثر من 18 ألف أسرة في الإقليم من الزلزال، وفق ما أفادت قناة "ميدي 1 تي في" التلفزيونية العمومية، حيث نصبت خيام لإيواء هذه الأسر في المناطق المنكوبة. (الحرة)
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