"هبوط حاد في الدورة الدموية"... داخلية مصر توضح حقيقة وفاة نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل

علقت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، على ما تم تداوله على بعض القنوات والصفحات الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، بشأن وفاة نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، إن "حقيقة ما تداولته بعض القنوات والصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، التابعة لجماعة (الإخوان الإرهابية) بشأن وفاة نزيل (محبوس على ذمة إحدى القضايا بالسجن المشدد 7 سنوات) بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.. يرجع لشعوره بحالة إعياء شديدة".

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وأضافت الوزارة في منشورها أنه "تم نقله على إثرها لمستشفى المركز، إلا أنه توفى أثناء تلقيه العلاج نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب".

وأردفت الوزارة قائلة: "وبسؤال شاهدي الواقعة من النزلاء المتواجدين معه، أيدا حدوثها (الوفاة) على النحو المشار إليه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة للتحقيق". (CNN)