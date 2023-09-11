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عربي-دولي
"عقبة وحيدة" أمام جهود رجال الإنقاذ في زلزال المغرب
Lebanon 24
11-09-2023
|
01:37
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يواجه رجال الإنقاذ المغاربة والأجانب "عقبة وحيدة" في إطار جهودهم المتواصلة لإنقاذ وإغاثة الضحايا والمتضررين من الزلزال المدمر، الذي خلف حتى الآن 2122 قتيلا.
وقال مسؤولون محليون إن عناصر الإنقاذ تسابق الزمن للعثور على ناجين وانتشال جثث من تحت الأنقاض، في الوقت الذي تواجه فيه بعض الصعوبات.
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وأشاروا إلى أن هذه الصعوبات تتجلى في وعورة الطرق المؤدية إلى البلدات الريفية الصغيرة، وتقع هذه المناطق فوق تضاريس جبلية.
وأدى الزلزال القوي إلى تضرر الجبال وسقوط صخورها على الطرق المؤدية إلى البلدات.
وأصبح الوصول إلى المناطق الريفية صعبا، بل شبه مستحيل، بسبب الطرق المقطوعة أو المتضررة من الصخور الضخمة، التي تزن عشرات الأطنان.
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