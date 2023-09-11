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عربي-دولي

روسيا تقترح إلغاء التأشيرات السياحية لـ4 دول عربية

Lebanon 24
11-09-2023 | 01:46
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أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ماكسيم ريشيتنيكوف، أن روسيا اقترحت الإلغاء الكامل للتأشيرات السياحية للكويت وسلطنة عمان والبحرين والسعودية وماليزيا.


وقال ريشيتنيكوف في خطاب ألقاه في جلسة منتدى الشرق الاقتصادي "السياحة الداخلية: التحديات والفرص في الواقع الجديد": "إننا نطور موضوع الانتقال إلى التخلي عن التأشيرات. من الدول التي نعمل معها وهي بلدان الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. واقترحنا الإلغاء الكامل للتأشيرات بالنسبة للكويت وعمان والبحرين والسعودية وماليزيا. حيث من الممكن أيضا زيادة عدد السياح من الدرجة الممتازة. لهذا السبب نهتم بهذا".
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اعتبارا من 1 تشرين الاول الماضي، فإن روسيا والصين على استعداد لقبول مجموعات من السياح بشكل متبادل في إطار اتفاقية حكومية دولية بشأن التبادلات السياحية الجماعية بدون تأشيرة. كما تم، اعتبارا من 1 تشرين الاول الماضي أيضا، إطلاق تبادل جولات جماعية بدون تأشيرة بين روسيا وإيران.
 
 
من جهته قال نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، دميتري فاكروكوف، أن إطلاق تبادل سياحي جماعي بدون تأشيرة بين روسيا والهند قد يتم في عام 2024.
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