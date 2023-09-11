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اشتباكات في مخيم "عقبة جبر" والجيش الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينياً في الضفة

Lebanon 24
11-09-2023 | 02:28
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أفاد تلفزيون i24 الإسرائيلي بأن اشتباكات اندلعت في مخيم "عقبة جبر" بمدينة أريحا في الضفة الغربية، ما دفع الجيش الإسرائيلي للدفع بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، بينما أعلنت مصادر فلسطينية، اعتقال الجيش الإسرائيلي لـ 12 فلسطينياً على الأقل، خلال عمليات شهدتها عدة مناطق في الضفة الغربية.
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وقالت المصادر، إن مدينة الخليل شمال الضفة الغربية، شهدت عمليات اقتحام واعتقال، طالت 4 فلسطينيين، فيما اُعتقل 4 آخرين من عدة قرى في ذات المحافظة.

وأوضحت المصادر نفسها، أن فلسطينيين اثنين اعتقلا في بلدة عزون في محافظة قلقيلية، واعتقل آخران في جنين ورام الله.

وأشار تلفزيون i24 إلى وقوع مواجهات وتبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي، ومسلحين في مخيم "عقبة جبر" للاجئين في الضفة الغربية.
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