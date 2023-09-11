له 11 طفلاً.. سر جديد عن ماسك يُكشف: " هؤلاء يجب أن يتكاثروا"!

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كشفت تقارير جديدة عن صاحب تيسلا المثير للجدل سراً آخر، وذلك بعدما رحّب الملياردير الأميركي إيلون ماسك بطفله الحادي عشر بشكل سري ومنحه اسماً غير عادي.هؤلاء يجب أن يتكاثروا!فقد اتضح أن ماسك يرغب في أن ترتفع معدلات المواليد على مستوى العالم، مع أنه يعتقد أن الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى معين من الذكاء هم فقط من يجب أن يتكاثروا، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" .وأضاف التقرير أن ماسك يرغب حقاً في أن ينجب الأشخاص الأذكياء أطفالاً.كما كشف أن صاحب منصة X تويتر سابقاً، البالغ من العمر 52 عاما، لطالما عبّر عن آرائه حول الإنجاب، خاصة عبر حسابه الشخصي في التطبيق.وأشار إلى أن ماسك كان غرّد في تموز من عام 2022، بعد ورود أنباء عن ترحيبه بتوأم له، قائلاً: "أبذل قصارى جهدي للمساعدة في أزمة انخفاض عدد السكان".ويشارك أغنى رجل في العالم ابنه الأصغر مع الموسيقية غرايمز، لكن الثنائي قررا إبقاء الأخبار السعيدة بعيدة عن أعين الجمهور.كما جاء هذا الادعاء في كتاب سيرة جديدة لرجل الأعمال، الذي يمتلك الآن موقع التواصل الاجتماعي X المعروف سابقاً بتويتر.ومن المقرر أن يصل الكتاب إلى الرفوف الأسبوع المقبل مع ظهور مقتطفات منه في صحيفة "نيويورك تايمز".في حين لا يُعرف سوى القليل جداً عن الطفل الجديد، كما لم يكشف رجل الأعمال عن عمره.مع ذلك، فقد شارك الاسم الغريب الذي أطلقه عليه وهو: تكنو ميكانيكوس، لكنه يقول إن العائلة أطلقت عليه لقب تاو.11 طفلاً!يذكر أن لدى ماسك الآن 11 طفلاً من ثلاث نساء مختلفات، والصغير تاو هو الطفل الثالث لماسك من المغنية الأميركية غرايمز، واسمها الحقيقي كلير باوتشر.(العربية)