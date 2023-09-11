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عربي-دولي

قرب حدود روسيا... الناتو يستعد لأكبر مناورات له

Lebanon 24
11-09-2023 | 03:02
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قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن حلف الناتو سيجري في عام 2024 أكبر مناورات عسكرية له منذ أيام الحرب الباردة وذلك تحت اسم "المدافع الصلب".
 

ومن المتوقع أن يشارك ما لا يقل عن 41 ألف جندي وأكثر من 50 سفينة في مناورات "المدافع الصلب"، وسيتم تنفيذ ما بين 500 و700 طلعة جوية خلالها.
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وتخطط قيادة الحلف، خلال هذه التدريبات، لاستخدام "بيانات جغرافية حقيقية لوضع سيناريوهات أكثر واقعية للقوات".

ووفقا للصحيفة، يتلخص هدف هذه  المناورات، في "العمل على محاولة صد العدوان الروسي الموجه ضد إحدى الدول الأعضاء في الحلف". ونوهت الصحيفة بأن الناتو ينظر إلى المناورات على أنها "جزء أساسي من إظهار لروسيا استعداد الحلف للحرب".

وأشارت الصحيفة إلى أن التدريبات ستجري في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق في شباط واذار 2024.

وبالإضافة إلى الدول الأعضاء في الحلف البالغ عددها 31 دولة، ستشارك فيها السويد التي لا تزال تنتظر موافقة تركيا والمجر على انضمامها إلى الحلف. (RT)

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