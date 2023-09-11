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عربي-دولي

بايدن يعلن دخول العلاقات الأميركية- الفيتنامية "مرحلة جديدة"

Lebanon 24
11-09-2023 | 03:30
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن العلاقات بين الولايات المتحدة وفيتنام "دخلت في مرحلة جديدة"، وذلك في أعقاب إعلان "شراكة استراتيجية" بين الجانبين، خلال الزيارة التي يقوم بها بايدن إلى العاصمة الفيتنامية هانوي.
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وأضاف بايدن، أن واشنطن وهانوي تعملان على تعميق التعاون في مجالات الحوسبة السحابية، والرقائق الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي.
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