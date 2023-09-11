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عربي-دولي

البرهان يتوجه إلى إريتريا لتعزيز العلاقات الثنائية

Lebanon 24
11-09-2023 | 03:45
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توجه قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى إريتريا ضمن جولاته الخارجية التي بدأها نهاية آب الماضي، بزيارة إلى مصر لأول مرة منذ اندلاع القتال في السودان في نيسان الماضي.
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ويرافق البرهان في زيارته الخارجية الرابعة في أعقاب الحرب بالسودان، إذ زار مصر وجنوب السودان وقطر، وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، بحسب بيان لمركز إعلام مجلس السيادة.

ويجري البرهان مباحثات مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وتعد زيارة إريتريا هي الثانية من نوعها للبرهان منذ عام 2019 عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير، فيما زار الرئيس الإريتري، السودان أكثر من مرة عقب ال
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