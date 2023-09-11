علق أمس في نيودلهي.. ما سر التعطل المتكرر لطائرة رئيس وزراء كندا؟

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يبدو أن طائرة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والتي تتكرر أعطالها، تأبى في كل مناسبة إلا أن تعرضه لمواقف محرجة، فقد تعطلت في الهند واضطر للمكوث ليلة إضافية في نيودلهي رغم انتهاء قمة مجموعة العشرين.الطائرة من طراز إيرباص 310-300، وهي واحدة من 5 طائرات نقل عسكرية اشترتها القوات الجوية الكندية عام 1992، خذلته مرارا في السابق.فقد تعرضت لعطل ميكانيكي لدى توقفها في مطار روما عام 2018، وقد طال العطل وتبين حينها أن جهاز استشعار متضرر، كان قد سبق إصلاحه مرة واحدة على الأقل.من المفترض تغييرهاحينها ظلّت الطائرة متوقفة في المطار لمدة 3 ساعات بدلا من 90 دقيقة، الأمر الذي حال دون وصول رئيس الحكومة إلى الهند في الموعد المحدد في شباط 2018.كذلك عادت الطائرة أدراجها بعد 30 دقيقة على إقلاعها في تشرين الأول 2016، بعدما ظهر فجأة للطيار ضوء يشير إلى أن أجزاء من أجنحة الطائرة عالقة، وكان حينها "ترودو" متجها إلى بلجيكا.وفي هذا العام، أشار تقرير صادر عن إدارة الدفاع الوطني، إلى أن تغيير الطائرات الـ5 سيكلف ما بين 500 مليون و1.5 مليار دولار، وسيتم تسليم الطائرات الجديدة بين عامي 2026 و2036.صعوبات تقنيةيشار إلى أن ترودو اضطر لتمديد إقامته في الهند بعد قمة مجموعة العشرين بسبب هذا العطل في طائرته، بسبب ما أكدت السلطات الكندية أمس الأحد أنها صعوبات تقنية لا يمكن حلها خلال الليل.(العربية)