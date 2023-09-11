Advertisement

عربي-دولي

إصابة عدد من موظفي مصنع في ولاية إلينوي إثر انفجار

Lebanon 24
11-09-2023 | 03:51
A-
A+
Doc-P-1106282-638300266803149393.JPG
Doc-P-1106282-638300266803149393.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أسفر انفجار في مصنع تابع لشركة "رتشر دانييلز ميدلاند" الأميركية لتداول السلع والمنتجات الزراعية في ولاية إلينوي، عن إصابة عدد من الموظفين.

ووقع الانفجار بعد الساعة السابعة مساء بقليل بالتوقيت المحلي في المصنع الواقع في مدينة ديكاتور بولاية إلينوي.
Advertisement

قالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني الأحد إن عدة موظفين أصيبوا، ونقلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج، كما اتصلت الشركة بإدارة الإطفاء في ديكاتور، مشيرة إلى أنها لا تعرف سبب الانفجار.

وتقع ديكاتور على بعد حوالي 64 كيلومترا شرقي مدينة سبرينغفيلد، وحوالي 289 كيلومترا جنوب شرقي شيكاغو، حيث يوجد المقر الرئيسي للشركة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:20 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2023-09-11
05:17 | 2023-09-11
05:08 | 2023-09-11
04:54 | 2023-09-11
04:45 | 2023-09-11
04:26 | 2023-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24