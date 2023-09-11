إصابة عدد من موظفي مصنع في ولاية إلينوي إثر انفجار

Advertisement

أسفر انفجار في مصنع تابع لشركة "رتشر دانييلز ميدلاند" الأميركية لتداول السلع والمنتجات الزراعية في ولاية إلينوي، عن إصابة عدد من الموظفين.ووقع الانفجار بعد الساعة السابعة مساء بقليل بالتوقيت المحلي في المصنع الواقع في مدينة ديكاتور بولاية إلينوي.قالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني الأحد إن عدة موظفين أصيبوا، ونقلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج، كما اتصلت الشركة بإدارة الإطفاء في ديكاتور، مشيرة إلى أنها لا تعرف سبب الانفجار.وتقع ديكاتور على بعد حوالي 64 كيلومترا شرقي مدينة سبرينغفيلد، وحوالي 289 كيلومترا جنوب شرقي شيكاغو، حيث يوجد المقر الرئيسي للشركة.