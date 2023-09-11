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عربي-دولي

زيلينسكي يشير إلى إمكانية تحقيق اختراق كبير في جنوب أوكرانيا

Lebanon 24
11-09-2023 | 04:26
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قواته حققت تقدما في جنوب البلاد، وأشار إلى إمكانية حدوث اختراق أكبر في هذه الجبهة خلال الفترة المقبلة، في حين أعلنت روسيا صدّ هجوم جديد بالطائرات المسيّرة على أراضيها.
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ففي خطابه اليومي مساء أمس الأحد -عبر منصات التواصل الاجتماعي- قال زيلينسكي إن الجيش الأوكراني حقق خلال الأسبوع الماضي تقدما في منطقة تافريا (جنوب) -التي تضم مقاطعة زاباروجيا- وكذلك في محيط مدينة باخموت بمقاطعة دونيتسك (شرق).

وأضاف أن قواته تحافظ على مواقعها في محور أفدييفكا ومارينكا بالقرب من مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية، وفي محور ليمان وكوبيانسك (شمال).

وفي مقابلة نشرتها أمس الأحد صحيفة "إيكونوميست" البريطانية، قال الرئيس الأوكراني إن التقدم المستمر الذي تحرزه قوات بلاده ضروري للمحافظة على المعنويات.

وأشار إلى إمكانية أن تحقق قواته اختراقا كبيرا في الفترة المقبلة، قائلا "إذا طردناهم (الروس) من الجنوب سيفرون".

كما تحدثت هيئة الأركان الأوكرانية عن إحراز تقدم جنوب مدينة باخموت بدونيتسك وقرب روبوتين في زاباروجيا، وفي الوقت نفسه أكد رئيس الإدارة العسكرية المحلية في دونيتسك السيطرة على قرية قرب مدينة أفدييفكا الواقعة على خط المواجهة.

وقبل أيام، أكدت كييف أن قواتها اخترقت خط الدفاع الروسي الأول في مقاطعة زاباروجيا (جنوب شرق) بعد سيطرتها على قرية روبوتين الإستراتيجية في إطار هجوم مضاد باتجاه مدينتي ميليتوبول وبرديانسك اللتين تقعان جنوبا على بحر آزوف وتسيطر عليهما القوات الروسية.

ونفت موسكو تصريحات المسؤولين الأوكرانيين عن تقدم قواتهم، سواء في زاباروجيا أو دونيتسك، ووصفت الهجوم الأوكراني المضاد المستمر منذ الرابع من حزيران الماضي "بالفاشل".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية -في وقت متأخر من مساء أمس الأحد- أن الدفاعات الجوية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة بيلغورود.

وقال حاكم المنطقة إن الهجوم لم يسفر عن إصابات، وإن حطام المسيرتين سقط على طريق.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات المتبادلة بالمسيرات على أهداف عسكرية ومدنية على الجانبين الأوكراني والروسي.
 
المصدر: الجزيرة
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