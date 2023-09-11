30
o
بيروت
33
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
26
o
زحلة
30
o
بعلبك
33
o
بشري
30
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"الموساد الإسرائيلي" يُهدّد إيران ويعلن تفاصيل جديدة عنها.. ما هي؟
Lebanon 24
11-09-2023
|
04:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد"، ديفيد بارنيا إن "إسرائيل تشعر بالقلق إزاء بيع روسيا أسلحة متطورة لإيران"، مضيفاً أنه جرى إحباط "27 هجوماً إيرانياً ضد اليهود والإسرائيليين في الخارج خلال العام الماضي".
Advertisement
وكشف بارنيا أن إيران لديها نوايا لتزويد روسيا بصواريخ قصيرة وطويلة المدى بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار التي باعتها للجيش الروسي، بحسب ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".
ولفت بارنيا إلى أنّ "محاولات إيران تزويد روسيا أيضًا بالصواريخ وسط الحرب قد أحبطت"، وقال: "لديَّ شعورٌ بأنه سيتم إحباط المزيد من الصفقات قريباً"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وأكمل: "نخشى أن ينقل الروس إلى الإيرانيين أسلحة متطورة ستعرض سلامنا بالتأكيد وربما حتى وجودنا هنا للخطر".
واعتبر أن إيران واصلت "محاولاتها لمهاجمة الإسرائيليين واليهود في الخارج، حيث أحبط جهاز التجسس وحلفاؤه 27 هجوماً من هذا القبيل خلال العام الماضي".
وأكد بارنيا أن "الخلايا التي تم أسرها والأسلحة التي تم الاستيلاء عليها معها، كانت جميعها واضحة"، لافتاً إلى أن المحاولات وقعت "في جميع أنحاء العالم، في أوروبا وأفريقيا والشرق الأقصى وأميركا الجنوبية"، وقال: "إننا نشهد زيادة كبيرة في محاولات إيذاء اليهود والإسرائيليين في جميع أنحاء العالم، ونعمل حتى الآن في هذه اللحظة بالذات على متابعة الخلايا الإيرانية والوكلاء لمنعهم من قتل اليهود والإسرائيليين في جميع أنحاء العالم".
وتابع: "الوقت قد حان لتحصيل الثمن من إيران بطريقة مختلفة، وإيذاء الإسرائيليين واليهود بأي شكل من الأشكال، بالوكالة من قبل الإيرانيين، أو عن طريق الأسلحة الإيرانية المهربة إلى إسرائيل، سيؤدي إلى نشاط ضد الإيرانيين الذين أرسلوا الإرهابيين وأيضاً ضد صناع القرار، من المشغلين الأرضيين إلى القادة الذين وافقوا على العملية، وأنا أعني ذلك".
واعتبر بانيا أنَّ "النظام الإيراني لم يعد لديه مجال للإنكار، وفوق كل شيء، ليس لديه حصانة"، وأكمل: "رسالتنا عالية وواضحة وحازمة: لا تخطئوا، يا من قرروا إرسال الفرق، تأكدوا من أننا سنصل إليكم، وسيتم تحقيق العدالة ليراها الجميع، لقد ثبت ذلك في الماضي، وفي المستقبل، سنرفعه إلى المستوى التالي".
وفي تشرين الأول 2022، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، عن إسقاط مسيرات انتحارية إيرانية من طراز "شاهد 136" أطلقتها روسيا على جنوب البلاد.
وفي تموز من نفس العام، اتهم مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إيران بتزويد روسيا بـ"مئات" الطائرات المسيرة، لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.
(عربي21)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنان شهير يُفاجئ ويليام نون وماريا فارس بحضوره زفافهما.. شاهدوا كيف رقصا على أغنيته (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يُفاجئ ويليام نون وماريا فارس بحضوره زفافهما.. شاهدوا كيف رقصا على أغنيته (فيديو)
02:51 | 2023-09-11
11/09/2023 02:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعبارة "عالمرّة قبل الحلوة"... وليم نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (صور)
Lebanon 24
بعبارة "عالمرّة قبل الحلوة"... وليم نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (صور)
12:35 | 2023-09-10
10/09/2023 12:35:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مخيم "عين الحلوة" يغلي.. الاشتباكات عنيفة وهذه آخر التطوّرات (فيديو وصور)
Lebanon 24
مخيم "عين الحلوة" يغلي.. الاشتباكات عنيفة وهذه آخر التطوّرات (فيديو وصور)
07:59 | 2023-09-10
10/09/2023 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي لأحد ابرز المطلوبين في عين الحلوة هيثم الشعبي.. هذا ما تضمنه
Lebanon 24
تسجيل صوتي لأحد ابرز المطلوبين في عين الحلوة هيثم الشعبي.. هذا ما تضمنه
10:37 | 2023-09-10
10/09/2023 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد احتدام الاشتباكات مساء اليوم.. هكذا يبدو الوضع داخل مخيم عين الحلوة
Lebanon 24
بعد احتدام الاشتباكات مساء اليوم.. هكذا يبدو الوضع داخل مخيم عين الحلوة
14:58 | 2023-09-10
10/09/2023 02:58:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2023-09-11
ما الذي يربط بين ترامب وبوتين ونتنياهو؟
06:55 | 2023-09-11
منها 4 عربية.. مواطنو هذه الدول سيدخلون روسيا من "دون تأشيرة"
06:49 | 2023-09-11
حصيلة جديدة... كم أصبح عدد ضحايا زلزال المغرب؟
06:37 | 2023-09-11
تحت أنقاض زلزال المغرب.. كيف نجا رضيع بين أحضان أمه المتوفاة؟
06:32 | 2023-09-11
فضيحة داخل إسرائيل.. إختراق حسابات "واتساب" لـ15 عضواً في الكنيست!
06:24 | 2023-09-11
ارتفاع عدد قتلى العاصفة القوية بمدن شرق ليبيا إلى 25
فيديو
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
11/09/2023 14:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
11/09/2023 14:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
11/09/2023 14:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24