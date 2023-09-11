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عربي-دولي
في هذه المنطقة... سوريّ هرب من قوى الأمن وصدم سيارات المواطنين
Lebanon 24
11-09-2023
|
05:17
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
نتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّن مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في وحدة الشّرطة القضائية من تحديد هويّة أحد مروجي المخدّرات، ينشط في بلدة بشامون، ويُدعى:
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م. ع. (من مواليد عام ١٩٧٧، لبناني)
بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، داهمته إحدى دوريّات المكتب في مكان إقامته في البلدة المذكورة، حيث أوقفته امام منزله، وضبطت حوالى نصف كلغ من حشيشة الكيف، /112/ علبة بلاستيكيّة تحتوي على مادّة الكوكايين، /65/ حبّة مخدرة نوع "ترامال"، /3/ مظاريف بداخلها "ماريجوانا"، ميزان حسّاس، مسدّس حربي، /3/ أجهزة خلويّة، مبلغ مالي، وورقة نقديّة من فئة المئة دولار أميركي مزيّفة. كما ضبطت سيّارة نوع "هيونداي سولاريس" يستخدمها في عمليات التّرويج ونقل المخدّرات.
كذلك، تم توقيف أحد المروجين الذين يعملون لصالحه، على متن سيارة نوع "نيسان سانترا"، وذلك أيضاً في بشامون، حيث لاذ بالفرار من أمام عناصر الدّورية بعد أن صدم عدد من السّيارات المركونة في المكان، فتمّت مطاردته وتوقيفه، وتبيّن أنّه يُدعى:
- أ. ح. (سوري الجنسية)
بتفتيش سيارته تمّ ضبط /45/ علبة بلاستيكيّة بداخلها مادّة الكوكايين، /19/ حبّة مخدّرة نوع "ترامادول"، ظرف بداخله "ماريجوانا".
أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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