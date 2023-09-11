عالم جيولوجيّ يُوضح: لهذا السبب حصل الزلزال في المغرب

وفقا لعالم الزلازل الإيطالي كارلو ميليتي من المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين، حصل الزلزال في المغرب بسبب ضغط سلسلة جبال أطلس.



وأضاف أن "سلسلة جبال أطلس الفاصلة بين الصحراء الكبرى والمحيط الأطلسي كانت في الواقع سببا لزلزال آخر ضرب عام 1960 مدينة أغادير جنوب المغرب وأودى بحياة حوالي 15 ألف شخص "والزلزال الحالي وقع على المحور عينه". (روسيا اليوم)

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