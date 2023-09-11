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فضيحة داخل إسرائيل.. إختراق حسابات "واتساب" لـ15 عضواً في الكنيست!

Lebanon 24
11-09-2023 | 06:32
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تعرضت حسابات تطبيق "واتساب" لنحو 15 عضواً في الكنيست الإسرائيلي للاختراق، السبت الماضي، بعد أن تم حظر حساباتهم الخاصة ومُنعوا من الوصول إلى بياناتهم الخاصة.

وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية، إن الاختراق استهدف حسابات الواتساب لـ15 عضو كنيست من حزب "يش عتيد"، وتم حظرهم ومُنعوا من الوصول إلى الحسابات إثر اختراق غير معروفة أسبابه أو الجهة التي تقف وراءه، في حين بدأ جهاز الأمن العام "الشاباك" بالتحقيق للوقوف على أسباب الاختراق والجهة  التي تقف خلفه.
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ومن بين أعضاء الكنيست المخترقة هواتفهم؛ رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، وميراف بن آري، ويوآف سيجالوفيتش، وتاتيانا مزارسكي، وميراف كوهين، ورام بن باراك وعضو الكنيست السابقة التي تترشح حالياً لرئاسة بلدية تل أبيب، أورنا باربيباي.

وتتعرض مواقع إسرائيلية رسمية، وحسابات شخصية لمسؤولين للاختراق كان أبرزها في نيسان الماضي حين شن قراصنة أكبر هجوم سيبراني منذ أعوام، عبر إسقاط أكثر من 60 موقعاً إلكترونياً وفقدان خدماتها، بالإضافة إلى ملء المواقع الإلكترونية بشعاراتٍ مناهضة لـ"إسرائيل" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل ذلك، شنّت مجموعة القراصنة الإلكترونيين، "أنونيموس سودان"، هجوماً إلكترونياً كبيراً، أدّى إلى تعطيل تقديم الخدمة لعدة جهات رسمية في كيان الاحتلال، كان أبرزها شركة المياه الإسرائيلية "مكوروت".
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