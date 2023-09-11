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عربي-دولي

منها 4 عربية.. مواطنو هذه الدول سيدخلون روسيا من "دون تأشيرة"

Lebanon 24
11-09-2023 | 06:55
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اقترحت روسيا إلغاءً كاملًا للتأشيرات السياحية، على خلفية تشجيع السياحة الثنائية مع الدول التي تشهد تنامياً كبيراً في عدد السياح من الدرجة الممتازة.
وقال وزير التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشيتنيكوف، خلال جلسة "السياحة الداخلية... تحديات وفرص في واقع جديد"، في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي: "اقترحت روسيا الإلغاء الكامل للتأشيرات السياحية إلى الكويت وعمان والبحرين والمملكة العربية السعودية وماليزيا".
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وأضاف ريشيتنيكوف: "نحن نعمل على تطوير موضوع الانتقال إلى السفر "من دون تأشيرة"، من بين البلدان التي نعمل معها، هي دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا".

وتابع الوزير: "لذا اقترحنا الإلغاء الكامل للتأشيرات إلى الكويت وعمان والبحرين والمملكة العربية السعودية وماليزيا، حيث يمكن أن يزداد عدد السياح من الدرجة الممتازة بشكل واضح، لهذا السبب نحن مهتمون به".

ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في الفترة من 10 إلى 13 أيلول 2023، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
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