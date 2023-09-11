أبرزها كانت قوّته 9.1 على مقياس ريختر... إليكم أكثر الزلازل دموية خلال الـ25 سنة الماضيّة

ذكر موقع "العربية"، أنّ المغرب شهد السبت الماضي زلزالا بقوة 6.8 على مقياس ريختر أودى بحياة حوالي 2500 شخص.

Advertisement

وخلال العام الجاري أيضا، وفي التحديد في 6 شباط 2023، ضرب زلزال تركيا وسوريا بقوّة 7.8 على مقياس ريختر، وقُتل أكثر من 52 الف شخص.أما في 25 نيسان 2015، في نيبال، قُتل أكثر من 8800 شخص بسبب زلزال بقوة 7.8 على مقياس ريختر. وفي 26 كانون الاول، ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة جنوب شرق إيران، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص.وفي 11 آذار 2011 ضرب زلزال بقوة 9.0 على مقياس ريختر قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان ما أدى إلى حدوث تسونامي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 18400 شخص.أما في 12 كانون الثاني 2010 في هايتي، قُتل أكثر من 100 ألف شخص بسبب زلزال بقوة 7.0 على مقياس ريختر. وقدرت الحكومة عدد القتلى بنحو 316.000، لكن حجم الدمار جعل من المستحيل إجراء إحصاء دقيق.وفي 12 أيار 2008، ضرب زلزال بقوة 7.9 على مقياس ريختر شرق سيتشوان في الصين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 87500 شخص. بينما في 27 أيار 2006، قُتل أكثر من 5700 شخص عندما ضرب زلزال بقوة 6.3 على مقياس ريختر جزيرة جاوة الإندونيسية.وفي 8 تشرين الاول 2005، ضرب زلزال بقوة 7.6 على مقياس ريختر منطقة كشمير الباكستانية، ما أدّى إلى وفاة أكثر من 80 ألف شخص. و