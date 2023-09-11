Advertisement

عربي-دولي

أبرزها كانت قوّته 9.1 على مقياس ريختر... إليكم أكثر الزلازل دموية خلال الـ25 سنة الماضيّة

Lebanon 24
11-09-2023 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1106341-638300383806379737.jpg
Doc-P-1106341-638300383806379737.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "العربية"، أنّ المغرب شهد السبت الماضي زلزالا بقوة 6.8 على مقياس ريختر أودى بحياة حوالي 2500 شخص.
 
وخلال العام الجاري أيضا، وفي التحديد في 6 شباط 2023، ضرب زلزال تركيا وسوريا بقوّة 7.8 على مقياس ريختر، وقُتل أكثر من 52 الف شخص.
Advertisement

أما في 25 نيسان 2015، في نيبال، قُتل أكثر من 8800 شخص بسبب زلزال بقوة 7.8 على مقياس ريختر. وفي 26 كانون الاول، ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة جنوب شرق إيران، ما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص.

وفي 11 آذار 2011 ضرب زلزال بقوة 9.0 على مقياس ريختر قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان ما أدى إلى حدوث تسونامي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 18400 شخص.

أما في 12 كانون الثاني 2010 في هايتي، قُتل أكثر من 100 ألف شخص بسبب زلزال بقوة 7.0 على مقياس ريختر. وقدرت الحكومة عدد القتلى بنحو 316.000، لكن حجم الدمار جعل من المستحيل إجراء إحصاء دقيق.

وفي 12 أيار 2008، ضرب زلزال بقوة 7.9 على مقياس ريختر شرق سيتشوان في الصين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 87500 شخص. بينما في 27 أيار 2006، قُتل أكثر من 5700 شخص عندما ضرب زلزال بقوة 6.3 على مقياس ريختر جزيرة جاوة الإندونيسية.

وفي 8 تشرين الاول 2005، ضرب زلزال بقوة 7.6 على مقياس ريختر منطقة كشمير الباكستانية، ما أدّى إلى وفاة أكثر من 80 ألف شخص. و
 
وفي 26 كانون الاول 2004، ضرب زلزال بقوة 9.1 على مقياس ريختر إندونيسيا، وأدّى إلى حدوث تسونامي في المحيط الهندي، ما أسفر عن مقتل حوالي 230 ألف شخص في عشرات البلدان.

وقبل ذلك وتحديدا يوم 26 كانون الثاني 2001، ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة ولاية جوجارات في الهند، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 20 ألف شخص.

وفي 17 اب 1999، ضرب زلزال بقوة 7.6 على مقياس ريختر مدينة إزمير في تركيا، ما أسفر عن مقتل حوالي 18 ألف شخص. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2023-09-11
11:37 | 2023-09-11
11:00 | 2023-09-11
10:50 | 2023-09-11
10:32 | 2023-09-11
10:30 | 2023-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24