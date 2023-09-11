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عربي-دولي

معهد الجيوفيزياء المغربي يتوقّع استمرار الهزات الارتدادية لأشهر.. ويحذر سكان المناطق المهدمة

Lebanon 24
11-09-2023 | 07:30
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أعلن مدير معهد الجيوفيزياء المغربي رصد 10 هزات محسوسة ومئات غير محسوسة منذ يوم الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز مخلفاً أكثر من ألفي قتيل.

وتوقع أيضاً استمرار الهزات الارتدادية لأشهر، وشدد على سكان المناطق التي هدمت مبانيها بشكل كامل عدم العودة إليها مطلقا، مناشداً السلطات لتقييم إمكانية إعادة إعمارها من الأصل.
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تأتي هذه التطورات بينما تسابق فرق الإنقاذ تسابق الزمن بحثاً عن ناجين تحت الأنقاض، وذلك مع ارتفاع حصيلة أعنف زلزال ضرب المغرب منذ قرن.

فيما تعمل السلطات على تقييم وحصر الأضرار في المناطق التي تأثرت بتلك الكارثة، حيث تبين أن هناك عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال اختفت نهائيا.

في حين يواجه عمال الإغاثة تحدياً للوصول إلى القرى الأكثر تضررا في منطقة جبال الأطلس، وهي سلسلة جبال وعرة غالباً ما تكون المناطق السكنية فيها نائية، حيث انهار الكثير من المنازل فيها.

يذكر أن هذا الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت هو الأكبر من حيث عدد الضحايا في البلاد منذ 1960 حين قتل ما لا يقل عن 12 ألفا جراء زلزال في أكادير.

إذ حصد 2122 قتيلاً و2421 مصابا، وفق أحدث إحصائية مساء أمس الأحد. (العربية)
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