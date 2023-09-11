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عربي-دولي
الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك
Lebanon 24
11-09-2023
|
08:30
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تم في الساعة 13:00 تقريبا من اليوم الاثنين، إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
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وأضافت الوزارة أنه تم اليوم الاثنين أيضا إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك. وتابعت: "في 11 ايلول الجاري، في الساعة 13:30 تقريبا بتوقيت موسكو تم إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك".
وهذه ليست المرة الأولى اليوم التي تحاول فيها القوات الأوكرانية مهاجمة المقاطعة باستخدام المسيرات. واعترضت القوات الروسية في الليلة الماضية مسيرتين أوكرانيتين في سماء المقاطعة. من جهته أوضح حاكمها، فياتشيسلاف غلادكوف، أن قوات الدفاع الجوي عملت في منطقة مدينة ياكوفليفسكي بالمقاطعة، مضيفا أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو دمار. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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