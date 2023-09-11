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عربي-دولي

خبير يُفجّر مفاجأة: دولة عربيّة تشهد يوميّاً زلازل وهزّات أرضيّة... ماذا كشف عن قوّتها؟

Lebanon 24
11-09-2023 | 08:19
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كشف عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر الدكتور جاد القاضى أن مصر تشهد يوميا زلازل، ويتم رصدها وتسجيلها، لكنها غير محسوسة، ولا يشعر بها المواطنون.

وقال إن زلزال المغرب ليس له أي تداعيات على الأراضي المصرية لأن المسافة بين البلدين بعيدة جدا وتصل إلى 3200 كيلو متر، فضلا عن أن التراكيب والصدوع الجيولوجية التي حدثت في زلزال المغرب، تختلف كلية عن مثيلاتها في الأراضي المصرية.
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كما قال القاضي إن طبيعة الزلازل التي تحدث في الأراضي المصرية لها قوة أقل من المتوسط، ولا ترقى لقوة زلزال المغرب، موضحا أن مناطق بشمال وشرق البلاد تتعرض لهزات لكن لا يشعر بها المواطنون.

وأضاف أن 90% من الزلازل التي تحدث في مصر، غير محسوسة، لأن قوتها أقل من 2 على مقاس ريختر، مشيرا إلى أنه من حين لآخر تشهد البلاد هزات محسوسة ويكون مصدرها الأصلي خارج الأراضي المصرية من القوس الهيليني أو شرق المتوسط. (سكاي نيوز)
 
 
 
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