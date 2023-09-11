قريته دمرّها الزلزال... مغربيّ يكشف كيف نجا من الموت "بأعجوبة" هذا ما قاله

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في خضم البحث عن ناجين في اليوم الثالث للزلزال الذي ضرب المغرب وخلف نحو 2500 قتيل، روى أحد الناجين من الزلزال العنيف تفاصيل نجاته التي اعتبرها أشبه بالأعجوبة. وقال "نجوت بأعجوبة من الدمار الهائل الذي حل بقرية ثلاثة يعقوب".كما أوضح أنه كان يهم بالنوم حين سمع صوتا خفيفا في البداية فانتفض من فراشه وخرج برفقة زوجته وابنه، لينهار بعدها المبنى بثوان.إلى ذلك، أكد أن عددا قليلا للغاية نجوا في قريته، فأغلب السكان وافتهم المنية، كما تدمرت البنية التحتية بالكامل، على حد قوله. (العربية)