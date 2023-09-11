ما هي أبرز الانهيارات في أسواق المال عبر التاريخ؟

عرض موقع "الحرة"، أبرز الأزمات المالية التي عرفتها أسواق الأسهم العالمية، على مدى القرون الماضية، وهي:



الزهور الهولندية (1637)



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قامت على تجارة بصيلات هذه الأزهار، التي بلغت أسعارها ذروتها قبل انهيارها عام 1637. وبعد 5 سنوات، كان سعر زهرة "التوليب" قد فقد تسعين بالمئة من قيمته.



مضاربة في بريطانيا (1720) تعدّ أزمة "توليبمانيا"، التي عرفت بـ "جنون التوليب" أو "الهوس الخزامي" في هولندا، أول فقاعة مضاربة اقتصادية ومالية في التاريخ الحديث.قامت على تجارة بصيلات هذه الأزهار، التي بلغت أسعارها ذروتها قبل انهيارها عام 1637. وبعد 5 سنوات، كان سعر زهرة "التوليب" قد فقد تسعين بالمئة من قيمته.

في مطلع القرن الثامن عشر، أقبل الناس في بريطانيا على الاستثمار في شركة بحر الجنوب، التي تم إنشاؤها بغرض الاتجار بالعبيد في أميركا الجنوبية، وإعادة هيكلة الدين العام.



تسبب انهيار الشركة ومصرف "لاو" بكارثة للعديد من المستثمرين.



الجمعة "المشؤوم" بالنسبة للبنوك

حصل انهيار المصارف الكبيرة، في التاريخ الحديث، أيام الجمعة، وفق تغريدة The Kobeissi Letter، وهو حساب على "اكس" يتابع أحداث السوق.

انهيار في فرنسا (1882)

أدى تعثّر مصرف "أونيون جنرال" الكاثوليكي الفرنسي إلى إفلاس العديد من الصرافين، وانهيار أسواق الأسهم في مدينتي باريس وليون، مما أدخل فرنسا في أزمة اقتصادية حادة.



انهيار وول ستريت (1929)

في 24 تشرين الاول، فقد مؤشر "داو جونز" أكثر من 22 بالمئة من قيمته مع بدء التداولات، قبل أن يقلّص الخسائر إلى 2.1 بالمئة عند الإغلاق.



وتكررت الخسائر في الأيام اللاحقة، مع 13 بالمئة في 28 من الشهر ذاته، و12 بالمئة في اليوم التالي. وشكّلت هذه الأزمة بداية حقبة "الكساد الكبير" في الولايات المتحدة، وإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية تاريخيا على مستوى العالم.



الإثنين الأسود (1987)

انهارت بورصة "وول ستريت" مجددا في 19 تشرين الاول، على خلفية عجز كبير للولايات المتحدة في الموازنة والتجارة ورفع معدلات الفائدة.



وفقد داو جونز 22.6 بالمئة من قيمته، مما أثار هلعا في الأسواق العالمية.

وشهدت السنوات التي تلت الأزمة المالية لعام 2008 عدة عمليات إفلاس شهيرة سلطت الضوء على مدى تشابك الاقتصاد الأميركي والعالمي ومدى إمكانية انتقال عدوى الإفلاس عبر النظام المصرفي.

الانهيار الروسي (1998)

في اب، خسر الروبل 60 بالمئة من قيمته خلال 11 يوما، منها 17.13 بالمئة في يوم واحد فقط. ودخلت روسيا في أزمة اقتصادية ومالية مرتبطة جزئيا بتبعات الأزمة المالية الآسيوية لعام 1997.



أعلنت موسكو تعليق سداد ديونها الخارجية لفترة 90 يوما، ولم تتمكن من الاقتراض مجددا من الأسواق العالمية طوال عقد من الزمن.





فقاعة الإنترنت (2000)

شهد مطلع القرن الحادي والعشرين انهيار فقاعة شركات الإنترنت وقيمتها في البورصة. وبعدما بلغ مستوى قياسيا في 10 آذار، انهار مؤشر "ناسداك" الذي يركز على شركات الإنترنت والتكنولوجيا، وفقد نحو 27 بالمئة من قيمته في الأسبوعين الأولين من أبريل، و39.3 بالمئة خلال عام.



انعكس هذا التراجع على كل الأسواق المرتبطة بـ"الاقتصاد الجديد"، القائم على المعلوماتية والإنترنت.



أزمة الرهون العقارية (2008)

قامت الأزمة المالية لعام 2008 بشكل أساسي على منح مصارف في الولايات المتحدة أشخاصا مشكوك بسلامة وضعهم المالي، قروضا عقارية عالية المخاطر، ثم بيعها على شكل استثمارات لمؤسسات مالية، مما غذّى طفرة في سوق العقارات.



ومع تعثّر المقترضين وعدم قدرتهم على السداد، انهارت أسواق المال، ودخل القطاع المصرفي في أزمة توّجت بإفلاس مصرف "ليمان براذرز". وفقد الملايين من الأميركيين منازلهم جراء الأزمة.



خمس أزمات اقتصادية هزت العالم

بينما يعاني العالم من تبعات أزمة كورونا على كافة المستويات بما في ذلك الاقتصادية، يتعرض الاقتصاد العالمي إلى هزة أخرى جراء حرب أسعار النفط الجديدة.

الانهيار الصيني (2015)

بعد أداء مدفوع بالقروض الميسّرة، فقدت بورصة شنغهاي أكثر من 40 بالمئة خلال أسابيع قليلة، على رغم محاولة الحكومة التدخل لوقف انهيار ترددت أصداؤه في مختلف الأسواق العالمية.



الجائحة (2020)

انهارت البورصات العالمية في آذار 2020 بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن "كوفيد-19" أصبح جائحة ستتطلب وضع جزء كبير من العالم تحت إغلاق وقيود صحية صارمة.



غداة الإعلان الصادر في 11 آذار، سجلت البورصات العالمية خسائر هائلة فيما عرف بـ"الخميس الأسود"، إذ خسرت باريس 12 بالمئة من قيمتها، ومدريد 14 بالمئة، وميلان 17 بالمئة. أما خسائر لندن 11 بالمئة ونيويورك 10 بالمئة، فكانت الأكبر منذ 1987.



واستمرت هذه المعاناة لأيام، خصوصا في الولايات المتحدة، حيث فقد سوق الأسهم أكثر من 12 بالمئة، في 16 آذار. (الحرة)