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توقعات بانقلاب قوات كييف ضد زيلينسكي في القريب العاجل

Lebanon 24
11-09-2023 | 11:00
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قال المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، لاري جونسون، إن قوات كييف قد تنقلب ضد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وتطلق انتفاضة ضده.

وأجاب جونسون في حديث عبر "يوتيوب"، ردا على سؤال المذيع حول ما إذا كان ينبغي توقع سيناريو انقلاب قوات كييف ضد زيلينسكي، قائلا: "أتوقع حصول سيناريو مشابه، وأنا مندهش من أن ذلك لم يحدث بعد".
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وأضاف جونسون أن زيلينسكي فشل في أن يصبح شخصية سياسية قوية داخل البلاد، مشيرا إلى أن حملته الانتخابية استندت إلى الأكاذيب، فقد تعهد بإحلال السلام مع روسيا ورغم ذلك تسبب في تصعيد الأزمة أكثر.

ولفت إلى أن استطلاعات الرأي الأوكرانية تظهر أن غالبية الأوكرانيين يعارضون زيلينسكي، مبينا أن ذلك يرجع إلى الأزمة الدائرة والتي تسبب بتصعيدها إلى مستويات خطيرة.

وخلص إلى أن الأوكرانيين لا يرغبون بمواصلة العمليات القتالية وفقدان المزيد من الأرواح، قائلا: "لا أرى حماسا كبيرا في أوكرانيا لمواصلة العمليات العسكرية ومواصلة فقدان الناس". (روسيا اليوم)     
المصدر: روسيا اليوم
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