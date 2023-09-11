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عربي-دولي

أردوغان: عودة العلاقات بين تركيا ومصر ستنعكس إيجابا على الملف السوري

Lebanon 24
11-09-2023 | 10:32
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وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثاته مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة العشرين بـ"الإيجابية".
وقال أردوغان، في تصريح أدلى به للصحفيين لدى عودته من الهند التي احتضنت قمة زعماء دول مجموعة العشرين، إن "عودة العلاقات بين تركيا ومصر إلى سابق عهدها ستنعكس إيجابا على المشاكل الإقليمية وخاصة الملف السوري".
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وأكد أن بلاده "ستعمل على مضاعفة حجم تجارتها مع مصر وإحياء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الطرفين"، مشيرا إلى أنه دعا الرئيس المصري لزيارة تركيا، وأن الوزراء المعنيين ورؤساء الاستخبارات سيعملون على تنظيم موعد الزيارة. (سبوتنيك)
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