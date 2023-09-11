تسبّب بحالة ذعر بين المواطنين... زلزال ضرب اندونيسيا وهذه قوّته

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ضرب زلزال بقوة 6 على مقياس ريختر، قبالة سواحل إندونيسيا، اليوم الاثنين، ما تسبب بحالة ذعر بين المواطنين.وأفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي "EMSC"، أنّ الزلزال وقع قبالة سواحل إندونيسيا على بعد نحو 39 كلم شمال جزيرة تيرنات، وعلى عمق 163 كلم.ولم ترد أية أنباء عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار في الممتلكات. (روسيا اليوم)