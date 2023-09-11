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عربي-دولي

قطر توجه مساعدات عاجلة لإغاثة المتضررين من الفيضانات شرقي ليبيا

Lebanon 24
11-09-2023 | 12:46
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عطلت مؤسسة مراقبة التربية والتعليم بمدينة بنغازي شرق ليبيا، الإثنين، الدراسة في المنطقة، وحوّلت مدارس المدينة لمراكز إيواء متضرري إعصار "دانيال" الذي أوقع 150 قتيلًا في حصيلة أولية.

وقالت المؤسسة التابعة لوزارة التربية والتعليم والمشرفة على العملية التعليمية في بنغازي في بيان: "طلب من كافة العاملين بالمؤسسات التعليمية تجهيز مقارها، لإيواء المتضررين بسبب السيول والفيضانات وتشكيل غرف طوارئ".
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ووجهت المؤسسة بأن "يتواجد العاملون بالمؤسسات التعليمية طيلة الـ24 ساعة بمؤسساتهم، على أن يتم تعطيل الدراسة".
 
من جهته، قال مراقب التعليم في بنغازي بالعيد الورفلي إن "تمديد تعطيل الدراسة المتوقفة منذ يومين، سيكون حتى الخميس المقبل مع إمكانية تمديد الفترة بحسب الظروف".

وأكد الورفلي أن "الوضع يستلزم تضافر كافة الجهود الحكومية لمواجهة الأزمة"، مؤكدًا استعداد "المؤسسات التعليمة ببنغازي لاستقبال متضرري الفيضانات".

وفي السياق نفسه، وجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإرسال مساعدات عاجلة للمناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول في شرق ليبيا. (العربي) 
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