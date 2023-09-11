أبو الغيط يعزي الشعب الليبي فى ضحايا "دانيال"





وذكر أبو الغيط، على حسابه بموقع "إكس": "أعزي شعب ليبيا وحكومتها وأهالي ضحايا الاعصار دانيال في مصابهم الأليم".

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وأكد أبو الغيط أنه "على ثقته في قدرة الليبيين على تجاوز الكارثة الطبيعية، متمنيا السلامة لأهل هذا البلد العربي العزيز". قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تعازيه لشعب ليبيا وحكومتها وأهالي الضحايا عقب العاصفة "دانيال" التي ضربت مناطق ومدن عدة بشرق البلاد أمس الأحد.وذكر أبو الغيط، على حسابه بموقع "إكس": "أعزي شعب ليبيا وحكومتها وأهالي ضحايا الاعصار دانيال في مصابهم الأليم".وأكد أبو الغيط أنه "على ثقته في قدرة الليبيين على تجاوز الكارثة الطبيعية، متمنيا السلامة لأهل هذا البلد العربي العزيز".

وقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، مساء الاثنين، إن عدد ضحايا العاصفة "دانيال" في درنة يتخطى الـ 2000، مشيرا إلى أن المفقودين بالآلاف. (روسيا اليوم)