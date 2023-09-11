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عربي-دولي

بعد حادثة مرعبة هزت اليونان.. وزير يستقيل من منصبه

Lebanon 24
11-09-2023 | 14:30
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استقال وزير الشؤون البحرية والجزر اليوناني ميلتياديس فارفيتسيوتيس، يوم الاثنين، من منصبه، عقب مصرع رجل دفعه أحد أفراد طاقم عبارة من على منصتها بعد وصوله متأخرا.

ووجه المدعي العام اليوناني اتهامات جنائية إلى قبطان العبارة، و3 من أفراد الطاقم، بسبب المواجهة التي أدت إلى غرق أندونيس كارغيوتيس (36 عاما) في الخامس من أيلول. 
 
ويواجه أحد أفراد الطاقم تهمة القتل بقصد محتمل.

وأظهر مقطع مصور تم تداوله على الإنترنت الراكب وهو يركض على منحدر التحميل الخاص بالعبارة "بلو هورايزون" أثناء مغادرتها المرسى.

وحاول الراكب تجاوز اثنين من أفراد الطاقم، ثم تم دفعه من المنحدر عندما حاول مرة أخرى.

وأظهرت اللقطات الشاب وهو يختفي وسط المياه التي أحدثتها العبارة وهي تغادر الرصيف بينما ابتعد أفراد الطاقم.

وفي النهاية أُمرت السفينة بالعودة ولكن تم العثور على الرجل فاقدا للاستجابة حيث أعلن الطبيب الشرعي لاحقا وفاته غرقا.
 
وكتب وزير الشؤون البحرية والجزر ميلتياديس فارفيتسيوتيس في منشور بعد تقديم استقالته "لا يمكن لأحد أن يتخيل أن البحارة اليونانيين، الذين انتهكوا القواعد القديمة، لحماية حياة الإنسان في البحر، دفعوا وتركوا شابا على نحو مؤسف". (روسيا اليوم) 
 
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