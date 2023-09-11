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عربي-دولي

ليبيا تعلن "مناطق كوارث" في الشرق.. ومناشدات لتلقي المساعدات الدولية

Lebanon 24
11-09-2023 | 16:59
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أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان، يوم الاثنين درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.

وقال في البيان: "شعورا منا بالمسؤولية ونظرا للتداعيات الجسيمة للكارثة، نعلن تلك المنطقة منطقة منكوبة ونطلب من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم".
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وكانت الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي أعلنت مدينة درنة منطقة منكوبة بعدما ضربتها العاصفة دانيا القادمة من اليونان، والتي طالت تأثيرتها باقي المناطق والمدن في شرق البلاد، حيث بلغت ذروتها الأحد.
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