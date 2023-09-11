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بن سلمان يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة

Lebanon 24
11-09-2023 | 19:00
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وصل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة، يلتقي خلالها السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.
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