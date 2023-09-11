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عربي-دولي

خبير جيولوجي يعلّق على إمكانية تعرّض السعودية لزالزل

Lebanon 24
11-09-2023 | 19:24
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أفاد الخبير الجيولوجي عبد الله العمري، يوم الاثنين، بأن "السعودية ليست بمنأى عن الزلازل، وتحديدا في منطقتي شمال غرب وجنوب غرب المملكة، وذلك بسبب موقعها".
وأوضح العمري أن "شمال غرب المملكة المتمثل في "خليج العقبة" مرتبط بالبحر الميت وبالزلازل التي حصلت في تركيا وسوريا والحزام التركي".
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وأشار إلى أن "آخر زلزال حدث في هذه المنطقة كان عام 1995 بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، لافتا إلى أن زلزال تركيا الأخير كان بدرجة أكبر بلغت 7.8 درجات على مقياس ريختر".
وبيّن أن "تأثير الزلزال كان أقل بسبب حدوثه في منطقة مائية داخل الخليج، ورغم ذلك تأثرت به تبوك، وانهدم جمرك الدرة ومناطق كثيرة هناك تأثرت".
وأضاف أن "آخر زلزال وقع في المملكة وتحديدا في المنطقة الجنوبية الغربية كان زلزال اليمن عام 1982، والذي راح ضحيته 3 آلاف شخص شمال اليمن".
واختتم بالقول إن "وسط المملكة بعيد عن منطقة الزلازل، وكذلك منطقة شرق المملكة، ولكن بحكم قربها من مناطق تصادم الصفيحتين العربية والإيرانية، يشعر سكان الدمام والخبر بالزلازل نتيجة تصادم الصفيحتين".
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