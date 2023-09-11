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عربي-دولي

تركيا ترسل 3 طائرات مساعدات إلى ليبيا

Lebanon 24
11-09-2023 | 20:00
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قالت وزارة الخارجية التركية إن "تركيا سترسل ثلاث طائرات لنقل فريق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى ليبيا، بعد أن أدى فيضان هائل ناجم عن أمطار غزيرة إلى مقتل ألفي شخص في مدينة درنة".
وقالت إنها "تعمل مع جميع المؤسسات لتنسيق مساعدتها ودعمها إلى ليبيا".
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