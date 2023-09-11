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رفع درجة الاستعداد في مدينة مطروح المصرية للعاصفة دانيال

Lebanon 24
11-09-2023 | 20:30
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رفعت محافظة مطروح المصرية، حالة الطوارئ، بعد أن شهدت سقوط أمطار غزيرة على قرى المحافظة ومتوسطة في باقي المراكز والمدن.
وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح عمرو عبد المجيد رفع درجة الاستعداد القصوى لوصول العاصفة دانيال من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز بوسط المدينة والطريق الدولي الساحلي لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الدولي إن وجدت.
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وأكد على تفعيل غرفة العمليات والأزمات لمتابعة الحالة العامة للطقس وجهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالتعامل الفوري مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز منذ الصباح.
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